Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörist öğrencileri kamera çekimlerinden bulup gereğini yapacağız

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Beyoğlu Kongresi'nde konuşma gerçekleştirdi. Erdoğan Afrin ve Sincar'da etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3732 olduğunu açıkladı.

Erdoğan, "Terörist öğrencileri kamera çekimlerinden bulup gereğini yapacağız. Bu üniversitedeki hocalarımızın da çok dikkatli olması gerekir. Okul koridorlarında terör estiren çapulculara meydanı bırakmayacağız" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı, konuşmasında "Karşımızdaki şer ittifakıyla mücadele ederek bugünlere geldik. Artık şimdi işimiz daha kolay. Artık hedeflerine kilitlenmiş bir Türkiye var.

'Türkiye'nin sınır ötesinde ne işi var?' diyen her kişi ve kesim aslında birliğimizden, bütünlüğümüzden, geleceğimize güvenle bakmamızdan bunlar rahatsızlıklarını dışarıya vuruyorlar

Emek sineması, İstiklal Caddesi ile ilgili çalışmalar yoğun biçimde sürüyor

Birileri ülkemize çelme takmaya çalışmakla meşgul. Dışarıda birileri Afrin harekatından rahatsız olabilir ama bu ülkenin ekmeğini yiyenlerin buna hakkı yoktur.

Terörist öğrencileri kamera çekimlerinden bulup gereğini yapacağız. Bu üniversitedeki hocalarımızın da çok dikkatli olması gerekir.

Bazı CHP milletvekilleri SGK bazı gayrimenkullerini satıyor diye ortalığı ayağa kaldırmışlar. Geçmişe bakarlarsa kendi genel başkanlarının yaptığını görecekler" ifadelerini kullandı.