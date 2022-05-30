SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörle mücadelede gönülsüz ülkelerin Ankara’da talimat verebileceği makam yok

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiliz The Economist dergisi için bir makale kaleme aldı. Erdoğan makalede, Türkiye’nin, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliklerine itirazına ilişkin, "Müttefik olmak istedikleri devletlerin güvenlik kaygıları ve hassasiyetleri konusunda göstereceği tavır Türkiye’nin de bu ülkeleri ne kadar müttefik olarak görmek isteyeceğini belirleyecektir" yorumunda bulundu.

Haberler 30.05.2022 - 22:38 | Son Güncelleme : 30.05.2022 - 22:41

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörle mücadelede gönülsüz ülkelerin Ankara’da talimat verebileceği makam yok

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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'nin güvenlik kaygıları ve hassasiyetleri konusunda İsveç ve Finlandiya'nın göstereceği tavrın, Türkiye'nin de bu ülkeleri ne kadar müttefik olarak görmek isteyeceğini belirleyeceğini söyledi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İngiliz The Economist dergisi için kaleme aldığı makaleden öne çıkanlar şöyle; 

"Türkiye’nin, İsveç ve Finlandiya’nın üyeliklerine itirazı aynı zamanda şimdiye kadar terörün hedefi olmuş tüm üyeler adına atılmış kararlı bir adımdır.

İsveç ve Finlandiya’nın müttefik olmak istedikleri devletlerin güvenlik kaygıları ve hassasiyetleri konusunda göstereceği tavır Türkiye’nin de bu ülkeleri ne kadar müttefik olarak görmek isteyeceğini belirleyecektir.

İttifakın her genişleme sürecinde olumlu ve yapıcı bir noktada duran Türkiye’nin parçası olduğu örgütle ilişkilerini sorgulamaya cüret edenlerin cehaleti ve hadsizliği bu duruşumuzu değiştirmeyecektir.

Terörle mücadele konusunda gönülsüz olan hiçbir ülkenin Ankara’da talimat verebileceği hiçbir makam bulunmamaktadır."

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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