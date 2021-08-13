SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı sel bölgesinde: Ne gerekiyorsa yapacağız

SON DAKİKA HABERİ: Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu 'nun Bozkurt ilçesinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne gerekiyorsa devlet olarak elimizden geleni süratle yapacağız" dedi.

13.08.2021 - 13:11 | Son Güncelleme : 13.08.2021 - 13:15

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı sel bölgesinde: Ne gerekiyorsa yapacağız

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine gitti.

Burada Cumhurbaşkanlığı Otobüsü'nden vatandaşlara hitap eden Erdoğan, şunları söyledi:

"Bu felakette birçok vatandaşımız mağdur oldu. Sizi selamlamadan geçmeyim dedim. Bizler Allah'ın izniyle bu afetleri aşacağız. Ne gerekiyorsa devlet olarak elimizden geleni süratle yapacağız.

Hep söyleriz ya küllerimizden yeniden ayağa kalakacağız. Bu millet hiçbir zaman çömelmedi, bu devlet hiçbir zaman yıkılmadı. En kısa zamanda bütün mağduriyetleri gidereceğiz."

Cuma namazını ilçede kılacak olan Erdoğan'ın bir açıklama daha yapması bekleniyor.

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