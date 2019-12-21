SON DAKİKA HABERİ... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Libya'dan talep gelmesi halinde değerlendirmeye hazırız

Son dakika haberi!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın gündeme ilişkin değerlendirmeleri:

"Bölgemizde, Türkiye'yi dahil etmeyerek yapılan planlar, yazılan senaryolar, hak ve hakikatten yana net duruşumuzla birer birer bozulmaktadır. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatları ile tüm yaptırım tehditlerine rağmen bölgede teröre önemli darbeler vurduk, vurmaya da devam ediyoruz."

"Libyalı kardeşlerimizden talep gelmesi halinde Türkiye Cumhuriyeti olarak gereğini değerlendirmeye hazırız."

"Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve KKTC'nin hak ve menfaatlerini korumaya devam edeceğiz."

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...