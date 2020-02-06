SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Mart ayı içerisinde bir Astana süreci toplantısı yapılabilir

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor.

Kalın'ın açıklamalarından satır başları;

"Deprem sonrası çalışmalarda ciddi mesafeler alındı.

"Yaşanan hadiseler hepimizi üzmüştür."

"Yaraların sarılması için atılan adımlar memnuniyet verici."

"İdlib bölgesinde yeni bir döneme girilmiş durumda."

"Sivillerin ve askerlerimizin korunması için gerekli her şey yapılacak."

"Askeri gözlem noktalarımız yerinde kalacak."

"Uluslararası toplumun sorumluluk alması gerekiyor."

"(İdlib) Soçi ve Astana mutabakatları çerçevesinde çatışmasızlık bölgesi olarak belirlenen bölgeler, bizim esas aldığımız sınırlardır. Değişmesi söz konusu değil."



"(İdlib) Yeni bir mülteci akımına mahal vermemek, sivillerin yerlerinde kalmalarını sağlamak için çalışmalarımız, AFAD, Kızılay ve diğer sivil toplum kuruşlarımız tarafından devam edecek."



"Belki mart ayı içerisinde bir Astana süreci toplantısı yapılabilir. Bunun çalışması sürüyor."

"Türkiye Filistin halkının yanında olmaya devam edecektir."



"AP'deki etkinliğe katılanlar terörizme açıkça destek vermektedir."

"(AP'deki konferans) Kürtleri korumak istediğini, onlara yol göstermek istediğini iddia edenlerin, Kürtleri kendi bölgesel dizaynlarına bir payanda yapmaktan başka niyetleri yoktur."



"(F35'lerle ilgili ortak komisyon kurulması) Yaptığımız görüşmelerde maalesef bugüne kadar bir netice alamadık."



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