SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ile ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey görüşmesi hakkında açıklama

Son dakika haberi!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey görüşmesi, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde saat 10.30'da başladı.

Görüşmede Suriye ile ilgili son gelişmeler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti gündeme geldi. Güvenli bölge, İdlib'de son durum, Suriye siyasi çözüm sürecindeki ilerleme de görüşülen konular arasında yer aldı.



James Jeffrey, Ankara'daki temasları kapsamında dün Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından kabul edildi.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...