SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanlığından dörtlü zirve açıklaması

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.



Görüşme öncesi Kısıklı'daki konutundan ayrılan Erdoğan, Vahdettin Köşkü'ne geldi.





Dörtlü zirvede yeni tip corona virüs (Covid-19) ile mücadele bağlamında ortak hareket imkanları, Suriye krizinin çözüm yolları, İdlib'e yönelik insani yardım yöntemleri, sığınmacı meselesi, Libya'daki son durum, Avrupa Birliği'nin durumu ile Türkiye-AB ilişkileri ele alındı.



Daha önce İstanbul'da yapılması planlanan zirve, corona virüs nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde video konferans ile gerçekleştirildi.