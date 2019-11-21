SON DAKİKA HABERİ... Cumhuriyet gazetesi davasında Kadri Gürsel'e beraat

SON DAKİKA HABERİ: Eski Cumhuriyet gazetesi yazar ve yöneticilerinin yeniden yargılandığı davada yerel mahkeme, 12 sanığa verdiği mahkumiyet kararında direndi. Mahkeme Kadri Gürsel'in ise beraatine karar verdi.

kadri gürsel.jpg
Arşiv

Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...