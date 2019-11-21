SON DAKİKA HABERİ... Cumhuriyet gazetesi davasında Kadri Gürsel'e beraat
SON DAKİKA HABERİ: Eski Cumhuriyet gazetesi yazar ve yöneticilerinin yeniden yargılandığı davada yerel mahkeme, 12 sanığa verdiği mahkumiyet kararında direndi. Mahkeme Kadri Gürsel'in ise beraatine karar verdi.
Anadolu Ajansı 21.11.2019 - 17:21| Son Güncelleme : 21.11.2019 - 17:45
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