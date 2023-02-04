SON DAKİKA HABERİ: DAEŞ operasyonunda 15 tutuklama

SON DAKİKA HABERİ: İstanbul'da terör örgütü DAEŞ'ten bazı başkonsolosluklar ile Hristiyan ve Musevi vatandaşların ibadethanelerine yönelik eylem talimatı aldıkları öne sürülen 15 şüpheli tutuklandı. Tutuklanan şüphelilerin terör örgütü DAEŞ'le bağlantıları belirlendi ancak başkonsolosluklarla Hristiyan ve Musevilere ait ibadethanelere yönelik somut tehditleri tespit edilemedi.

SON DAKİKA HABERİ: DAEŞ operasyonunda 15 tutuklama
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