SON DAKİKA HABERİ: DAEŞ operasyonunda 15 tutuklama
SON DAKİKA HABERİ: İstanbul'da terör örgütü DAEŞ'ten bazı başkonsolosluklar ile Hristiyan ve Musevi vatandaşların ibadethanelerine yönelik eylem talimatı aldıkları öne sürülen 15 şüpheli tutuklandı. Tutuklanan şüphelilerin terör örgütü DAEŞ'le bağlantıları belirlendi ancak başkonsolosluklarla Hristiyan ve Musevilere ait ibadethanelere yönelik somut tehditleri tespit edilemedi.
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