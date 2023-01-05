SON DAKİKA HABERİ: DAEŞ'e finansman sağlayan 5 kişi ile 2 şirketin mal varlıkları donduruldu
SON DAKİKA HABERİ: DAEŞ'in finansmanı ile mücadele kapsamında Türkiye ile ABD eş zamanlı olarak mal varlığı dondurma kararı aldı. Karar kapsamında 5 kişi ile 2 şirketin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu.
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