SON DAKİKA HABERİ: Daltonlar Çetesi’nin üst düzey ismi Türkiye’ye getirildi

Motosikletli silahlı saldırılar, uyuştucu ticari, haraç, gasp ve şiddet olaylarıyla gündeme gelen Daltonlar isimli organize suç örgütünün önemli isimlerinden Sinan Memi, Polonya’dan Türkiye ’ye getirildi. Sinan Memi, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tasarlayarak öldürme, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti, terör örgütü propagandası yapma dahil 10 ayrı suçtan, 20 yakalama emri ile üç yıldır kırmızı bültenle aranıyordu.

ZEHİR TACİRİ BULGARİSTAN’DAN GETİRİLDİ



Memi’nin yanı sıra, hakkında uyuşturucu ticareti suçundan 30 yıl hapis cezası kararı bulunan Atakan Avcı ise Bulgaristan’dan Türkiye’ye getirildi.

"BİZDEN KAÇAMAYACAKLAR"



Her iki operasyonu da İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.



Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından “Türk polisinden kaçamazsınız.” notuyla yaptığı paylaşımda, “Aziz milletimizin bilmesini isterim ki hangi büyüklükte olursa olsun, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini tek tek yakalayıp ülkemize geri getireceğiz. Bizden kaçamayacaklar.” ifadelerini kullandı.

