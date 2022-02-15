Dayakçı öğretmenin cezası belli oldu

Son dakika haberi!

Aksaray'da bir ortaokulda 10 yaşındaki öğrenciyi döven öğretmen 10 ay hapis cezası aldı.

Görüntüler, Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nda 14 Aralık'ta kaydedildi. Matematik öğretmeni Ali Rıza Y., koridora çıkardığı 5. sınıf öğrencisini dövdü.

O sırada başka bir sınıfta ders veren öğretmen Gülcan Ünlü, sesleri duyunca dışarı çıkarak çocuğu kurtardı.

Olayın ardından açılan davada Ali Rıza Y.'nin 1.5 yıl hapsi istendi. Öğretmenlik mesleğine son verilen Ali Rıza Y., hakkında açılan davada karar verildi.

10 ay hapis cezasına hükmeden mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Ali Rıza Y. benzer bir suç işlemesi durumunda bu cezayı da çekecek.