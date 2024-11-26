SON DAKİKA HABERİ: DEM Partili belediye başkanına gözaltı

Son dakika haberi! Ankara ve Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen terör soruşturması kapsamında bazı illerde arama yapıldı.



Diyarbakır’da 11 kişi gözaltına alındı.



Gözaltına alınanlar arasında DEM Partili Kayapınar Belediye Eşbaşkanı Cengiz Dündar da var.



Dündar’ın terör soruşturması nedeniyle gözaltına alındığı öğrenildi.



Belediye Başkanı, gözaltına alındığını sosyal medya hesabından duyurdu.