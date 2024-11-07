SON DAKİKA HABERİ: DEM Partili Tuncer Bakırhan'a soruşturma

Son dakika haberi! DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan hakkında inceleme başlatıldı.



İçişleri Bakanlığı, incelemenin, Bakırhan’ın kayyum atamalarına tepki için Mardin’de yaptığı konuşmadaki ifadeleri nedeniyle başlatıldığını açıkladı.



Bakanlık, DEM Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Mihdi Tunç hakkında da aynı gerekçeyle yasal işlem başlatıldığını bildirdi.

SORUŞTURMA AÇILADI

İçişleri Bakanlığı’nın incelemesi sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcığı da Bakırhan hakkında soruşturma başlattı.



Soruşturmanın suçu ve suçluyu övme ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlarından yürütüldüğü bildirildi.



NE OLMUŞTU?



İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük ve Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan görevden uzaklaştırıldı.



Karara gerekçe olarak üç isim hakkında yürütülen terör soruşturmaları ve davaları gösterildi.



DEM Parti, kayyum kararının ardından belediye önünde bir protesto gösterisi düzenledi.