SON DAKİKA HABERİ: Denizli'de bir krom madeninde göçük meydana geldi. Toprak altında kalan bir işçiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor. Son dakika haberi! Denizli'nin Acıpayam ilçesinde krom madeninde meydana gelen göçükte 1 işçi mahsur kaldı.Acıpayam ilçesinin Karaismailler Mahallesi'ndeki bir krom madeninde saat 21.00 sıralarında göçük meydana geldi.Göçük altında kalan 1 işçinin kurtarılması için bölgeye giden ekipler çalışma başlattı. Denizli Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Acıpayam ilçesi Karaismailler Mahallesi'nde bulunan krom madeninde bugün 21.00 sularında meydana gelen göçük sebebiyle 1 çalışanın göçük altında kaldığı bilgisine ulaşılmıştır. Devletimiz tüm imkanları ile arama ve kurtarma çalışmalarına başlamıştır. Gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir" denildi.