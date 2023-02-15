Deprem soruşturmaları: Üç ilde 25 tutuklama

Son dakika haberi! Kahramanmaraş merkezli depremlerde Diyarbakır'da yıkılan binalarla ilgili "yapım kusurları ve kolon kesme" iddialarına ilişkin gözaltına alınan 39 şüpheliden aralarında müteahhitlerin de bulunduğu 15 kişi tutuklandı.



Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının 6 Şubat'ta yaşanan depremlerde kentte yıkılan binalardaki kusurların tespitine ilişkin başlattığı soruşturma devam ediyor.



Bu kapsamda yıkılan binalarla ilgili tespit edilen "yapım kusurları ve kolon kesme" iddialarına ilişkin gözaltına alınan 39 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından aralarında müteahhitlerin de bulunduğu 15 zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "olası kastla öldürmek" suçundan tutuklandı, 22'si adli kontrol tedbirleri olmak üzere 24 kişi serbest bırakıldı.



Firari 6 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

MALATYA

Malatya'da depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturma kapsamında 7 zanlı tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetinde meydana gelen depremler sonucu kentteki binalarda hasar ve yıkım oluşması ile meydana gelen ölüm ve yaralanma olaylarında sorumluluğu bulunan mimar, müteahhit, mühendis, denetim görevlisi ve bina sahibi 46 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.



Açıklamada, gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 7 zanlının tutuklandığı, 12 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü ifade edildi.



Konuyla ilgili 20 şüphelinin yakalanmasına yönelik Ankara, Antalya, Çanakkale, Çorum, İstanbul, Konya ve Ordu'ya talimat yazılarak haklarında yurt dışı yasağı tedbir kararı alındığı dile getirilen açıklamada, 7 şüphelinin açık kimlik ve adres bilgisine yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

KAHRAMANMARAŞ

Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta yıkılan binalara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.



Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca, binaların yıkılmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri, savcılıktaki ifade işleminin ardından serbest bırakıldı.



Sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheliler M.S, Ö.S. ve Ş.A. tutuklandı.