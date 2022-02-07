Derya Büyükuncu için yakalama kararı

Eski milli yüzücüsü Derya Büyükuncu için, Covid testi poitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili paylaşımı nedeniyle yakalama kararı çıkarıldı.

Haberler - DHA 07.02.2022 - 15:44 | Son Güncelleme : 07.02.2022 - 15:53

Derya Büyükuncu için yakalama kararı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rahatsızlığı ile ilgili suç teşkil eden paylaşımlara yönelik başlattığı soruşturma devam ediyor. 

Soruşturma kapsamında eski milli yüzücü Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Yüzme Federasyonu, Derya Büyükuncu'ya söz konuzu paylaşımı nedeniyle "daimi hak mahrumiyeti" cezası vermişti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kendisinin ve eşi Emine Erdoğan'ın Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamasının ardından, sosyal medyada hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan 8 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

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