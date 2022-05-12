SON DAKİKA HABERİ: DEVA Partili Metin Gürcan hakkında yeniden tutuklama kararı

Casusluk suçlamasıyla yargılandığı davada dün tahliye edilen DEVA Partili emekli subay Metin Gürcan hakkında yeniden tutuklama kararı verildi.



Edinilen bilgiye göre; son duruşmada sanık avukatları, kamu kurumlarından gelen cevabi yazıların lehlerinde olduğunu, böylece suça konu bilgilerin "gizlilik" ya da "özel bilgi" içermediğinin ortaya çıktığını savundu.



YURTDIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI



Gürcan'ın tahliyesi talep edildi. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, dün yurtdışı yasağı adli kontrol hükmü uygulanarak Gürcan'ın tahliyesine karar verdi.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Gürcan, "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya casusluk amacıyla temin etme" suçundan 26 Kasım 2021'de İstanbul'daki evinde gözaltına alınmıştı. Gürcan çıkarıldığı mahkemece 29 Kasım'da da tutuklanmıştı.

İddianamede Gürcan'ın yabancı diplomattan içinde para olduğu belirtilen zafrı alırken çekilen güvenlik kamerası görüntülerine de yer verildi.

Hakkında hazırlanan iddianamede Gürcan'ın para karşılığında "Türkiye'nin bazı ülkelerde konuşlu askeri birlikleri", "insansız hava araçlarını ihraç etmek isteyen ülkeler", "S-400'lerin konumlandırılması" gibi bilgileri yabancı diplomatlara aktardığı öne sürülmüştü. Gürcan için 35 yıla kadar hapis cezası istenmişti.