SON DAKİKA HABERİ... Devlet Bahçeli: Bunlar öğrenci değil ajan provokatör

SON DAKİKA HABERİ: MHP lideri Bahçeli, yurt protestolarına tepki gösterdi, "Bunlar genç veya öğrenci değil ajan provokatördür" dedi.

Haberler - ntv.com.tr 09.10.2021 - 13:10 | Son Güncelleme : 09.10.2021 - 13:19

SON DAKİKA HABERİ... Devlet Bahçeli: Bunlar öğrenci değil ajan provokatör

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Son dakika i! 

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfınca Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek "Türk Gençliği Büyük Kurultayı"na katıldı. 

Şu sıralar burada bir konuşma yapan Bahçeli, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara ve yurt protestolarına değindi.

"Bunlar ne öğrenci ne de gençtir" diyen Bahçeli, "Bunlar düşmanlarının üniversiteye sızdırmaya çalıştığı taşeronlardır. Biz kimin neye hizmet etttiği, alçak emellerini gayet iyi biliyoruz" dedi.

Bahçeli, "Yurt diyerek banklarda yatmak neyin nesidir? Bu reziller terör örgütü bağlantılıdır. Bunlar genç veya öğrenci değil ajan provokatördür" diye konuştu.

ABD'YE ÜLKÜ OCAKLARI TEPKİSİ

Bahçeli, ABD Temsilciler Meclisi’nin ülkü ocakları kararına da "ABD terörist görmek istiyorsa yanaşmalarına baksın. Sizden korkan sizin gibi namert olsun" sözleriyle tepki gösterdi.

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