SON DAKİKA HABERİ: Devlet Bahçeli taburcu oldu

Son dakika haberi! MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 4 Şubat 2025 tarihinde Gebze’de kalp kapakçılığı operasyonu geçirdi.



Başarılı geçen operasyonun ardından Bahçeli, bugün taburcu oldu.



MHP'den yapılan açıklamada, Bahçeli'nin bugün itibarıyla tedavi sürecinin tamamlandığı ve taburcu olarak Ankara'ya geçtiği bildirildi.



Açıklamada Bahçeli'nin bundan sonraki tedavi sürecinde nekahat dönemi olmak kaydıyla kısa süre içerisinde mesaisine başlayacağı belirtildi.



KALP OPERASYONU GEÇİRMİŞTİ



MHP lideri Bahçeli, geçen hafta bir operasyon geçirmişti. 10 yıl önce değiştirilen kalp kapakçığındaki dejenerasyon bulguları üzerine mevcut kalp kapakçığı değiştirilen Bahçeli’nin operasyonu iyi geçmişti.