SON DAKİKA HABERİ: Devlet Bahçeli'den 'laiklik' tepkisi

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eski AK Parti Milletvekili Resul Tosun'un laiklik anayasadan çıkarılmalı önerisine tepki gösterdi.

Bahçeli, "Bu görüşü seslendiren veya destek verenler Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş temellerini dinamitlemek isteyen, kurucu emanetleri kundaklamak için gün sayan hastalıklı ve hasarlı zihniyetlerdir" dedi.

"Bilinmelidir ki, ne dinimize laf söyletiriz, ne de Cumhuriyet’in Laiklik sütununu kırdırırız" ifadelerini kullanan Bahçeli, "Kötü niyet sahipleri sabırları sınayıp sınır ihlali yaparak milletimizin sinir uçlarıyla oynamaya kalkışmamalıdır diye konuştu.