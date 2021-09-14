SON DAKİKA HABERİ: Devlet Bahçeli'den 'laiklik' tepkisi

SON DAKİKA HABERİ: MHP lideri Bahçeli, eski AK Parti Milletvekili Resul Tosun laiklik anayasadan çıkarılmalı önerisine "hastalıklı ve hasarlı zihniyet" sözleriyle tepki gösterdi.

NTV Haber 14.09.2021 - 16:15 | Son Güncelleme : 14.09.2021 - 16:17

SON DAKİKA HABERİ: Devlet Bahçeli'den 'laiklik' tepkisi

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Laiklik prensibi anayasada korunmalı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Laiklik prensibi anayasada korunmalı

Son dakika haberi!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eski AK Parti Milletvekili Resul Tosun'un laiklik anayasadan  çıkarılmalı önerisine tepki gösterdi.

Bahçeli, "Bu görüşü seslendiren veya destek verenler Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş temellerini dinamitlemek isteyen, kurucu emanetleri kundaklamak için gün sayan hastalıklı ve hasarlı zihniyetlerdir" dedi.

"Bilinmelidir ki, ne dinimize laf söyletiriz, ne de Cumhuriyet’in Laiklik sütununu kırdırırız" ifadelerini kullanan Bahçeli, "Kötü niyet sahipleri sabırları sınayıp sınır ihlali yaparak milletimizin sinir uçlarıyla oynamaya kalkışmamalıdır diye konuştu.

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