SON DAKİKA HABERİ: DHA: Uludağ'da kar altında bir ceset bulundu (Naaşın kayıp iki dağcıya ait olup olmadığı araştırılıyor)

Son dakika haberi!

Uludağ'da kar altında bir ceset bulundu. Naaşın kayıp iki dağcıdan birine ait olup olmadığı araştırılıyor.

Bursa'da geçen hafta pazar günü zirve yürüyüşüne çıktıkları Uludağ'da kaybolan iki kişiyi arama çalışmaları sekizinci gününde devam ediyor.

Dün, AFAD ekipleri gece yarısı yaptığı arama sırasında dere yatağında kırmızı renkte mont ve bere bulmuştu ve montun kayıp iki dağcıdan Efe Sarp'a ait olduğu belirlenmişti. Valilik, montun bulunmasının ardından aramaların 1 kilometrelik alana yoğunlaştırıldığını bildirdiğini duyurmuştu.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...