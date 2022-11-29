SON DAKİKA HABERİ: DHKP/C'nin sözde 'Türkiye sorumlusu' tutuklandı

Son dakika haberi! MİT Başkanlığınca yürütülen istihbarat çalışmaları sonucunda yurt dışına çıkma arayışındayken yakalanan terörist Matur'un İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
"Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Matur, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Adliyede savcılığa çıkarılan şüpheli Matur, tutuklama talebiyle hakimliğe gönderildi.
Matur, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
Terör örgütünün sözde Türkiye sorumlusu olan Matur, dün MİT Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün ortak operasyonuyla İstanbul'da yakalanmıştı.