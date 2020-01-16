SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri: Akdeniz'de Türkiye ve Kıbrıs Türklerinin olmadığı hiçbir girişim başarılı olamayacak

SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Akdeniz'de Türkiye ve Kıbrıs Türklerinin olmadığı hiçbir girişim başarılı olamayacak. Doğu Akdeniz'de kendimizin ve KKTC'nin meşru hak ve çıkarlarını kararlılıkla koruyacağız" ifadeleri yer aldı.

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