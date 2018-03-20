NTV

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

NTV Haber, Anadolu Ajansı

Türkiye

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Tillerson ile görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Trump tarafından 13 Mart'ta görevden alınan mevkidaşı Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile telefonda görüştü. 

ABD Başkanı Trump, geçen hafta, Twitter hesabından, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ın yerine CIA Direktörü Mike Pompeo'yu, Pompeo'nun yerine ise Gina Cheri Haspel'i atadığını açıklamıştı.

Trump, Tillerson'ı Dışişleri Bakanlığı görevinden alma kararını kendisinin verdiğini belirterek, İran ile yapılan nükleer anlaşma konusunda kendisiyle farklı düşündüklerini vurgulamıştı. Tillerson, 31 Mart gecesine kadar görevine devam edecek fakat günlük programda yer alan sorumluluklarını Bakan Yardımcısı John Sullivan'a devretti.

ETİKETLER



NTV'DE ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin