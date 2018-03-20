Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Trump tarafından 13 Mart'ta görevden alınan mevkidaşı Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile telefonda görüştü.
ABD Başkanı Trump, geçen hafta, Twitter hesabından, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ın yerine CIA Direktörü Mike Pompeo'yu, Pompeo'nun yerine ise Gina Cheri Haspel'i atadığını açıklamıştı.
Trump, Tillerson'ı Dışişleri Bakanlığı görevinden alma kararını kendisinin verdiğini belirterek, İran ile yapılan nükleer anlaşma konusunda kendisiyle farklı düşündüklerini vurgulamıştı. Tillerson, 31 Mart gecesine kadar görevine devam edecek fakat günlük programda yer alan sorumluluklarını Bakan Yardımcısı John Sullivan'a devretti.
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı ile görüştü
NTV Haber, Anadolu AjansıTürkiye
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Tillerson ile görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Trump tarafından 13 Mart'ta görevden alınan mevkidaşı Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile telefonda görüştü.