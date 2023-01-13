SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: İsveç'teki gösteri nefret suçu içeren bir eylemdir

Son dakika haberi! Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

"İtalya her zaman Türkiye'nin AB ile ilişkilerine en güçlü destek veren ülke olmuştur. Bu nedenle kendilerine teşekkür ediyoruz.



Balkanlar'daki durumu ve Libya'daki durumu ele aldık. İtalya ile işbirliğimizi daha da artıracağız.



Ukrayna savaşı ile ilgili yaptığımız çalışmalar hakkında bilgiler verdim. Kendisinin de bizim üstlendiğimiz role büyük destekleri var.



Düzensiz göç problemi önümüzdeki süreçte artarak devam edecek. Tek başına bir ülkenin ya da örgütün üstesinden gelebileceği bir sorun değildir. Bu yüzden işbirliği şart.



Bunun birçok boyutu var. Her boyutu ile önyargısız olarak ilgilenip politikalar üretmemiz gerekiyor. Biz göç konusuna bölgesel olarak bakmıyoruz. Göçün kaynağındaki ülkelerdeki sorunlara da bakmamız gerekiyor. Şu anda 100 milyondan fazla ülkesini terk etmiş insan var. Göç konusu giderek karmaşıklaşıyor. Bu nedenle iş birliği yapmamız şart.

İSVEÇ BU EYLEMİN SORUMLULUĞUNDAN KAÇAMAZ

İsveç'teki gösteri nefret suçu içeren bir eylemdir. Sadece kınayarak kaçamazlar, sorumlulukları var. PKK, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyesi olmasını istemiyor. İsveç'te terör örgütünün faaliyetleri sürüyor. İsveç bu eylemin sorumluluğundan kaçamaz.

Sadece kınayarak kaçamazlar, sorumlulukları var.

NATO genel sekreterinin bir teklifi oldu. 3'lü toplantının 3'sü Brüksel'de olsun diye. Bu toplantıyı Bürüksel'de gerçekleştirebiliriz.Onlar da hangi maddelerin gerçekleşip hangilerinin gerçekleşmediğini görürler.



RUSYA VE ABD VERDİĞİ SÖZLERİ TUTMUYOR



ABD ziyaretinde sadece F-16 ve yaptırımlar konuşulmayacak, ilişkimizi ilgilendiren tüm konuları ele alacağız. Elbette Suriye'yi de ele alacağız. Çünkü ABD'nin Suriye'de terör örgütlerine desteğini sürdürüyor. Bu bizim için bir tehdittir. Rusya da aynı şekilde bu konuda verdiği sözü tutmuyor."

