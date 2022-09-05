SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Macron'un Türkiye'ye yönelik açıklaması talihsizlik

SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Türkiye'ye yönelik açıklamasına ilişkin, "Macron’un açıklamaları talihsiz olmuştur. Türkiye olarak biz Afrika’da ya da başka bir yerde bir ülkeyi rakip olarak görmüyoruz. Herkesle iş birliği yapma arzusundayız" yorumunda bulundu.

Haberler 05.09.2022 - 20:49 | Son Güncelleme : 05.09.2022 - 21:20

SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Macron'un Türkiye'ye yönelik açıklaması talihsizlik

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