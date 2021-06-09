Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan ABD açıklaması

Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

(ABD'nin) Sadece Libya ve Suriye meselesinde değil Akdeniz'den Karadeniz'e ve Kafkasya'ya kadar birçok alanda bizimle işbirliği yapma arzusunda olduğunu görüyoruz.

İlla Patriot olması şart değil. ABD, Patriot konusunda garanti vermiyorsa diğer müttefiklerimizden de biz pekala hava savunma sistemi alabiliriz

İlişkilerin normal bir şekilde seyredebilmesi için İsrail'in saldırgan politikalardan vazgeçmesi lazım