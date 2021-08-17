Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Afganistan açıklaması: Tüm taraflarla diyaloğu sürdürüyoruz

SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan'daki son durum ile ilgili açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "Afganistan'da Taliban dahil, tüm taraflarla diyaloğu sürdürüyoruz. ABD ile bu konuda işbirliği yapıyoruz" dedi.

17.08.2021 - 11:30

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Afganistan açıklaması: Tüm taraflarla diyaloğu sürdürüyoruz

İlişkili Haberler

Afganistan’ın ilk kadın belediye başkanı Zarifa Ghafari: Taliban’ın beni öldürmesini bekliyorum

Afganistan’ın ilk kadın belediye başkanı Zarifa Ghafari: Taliban’ın beni öldürmesini bekliyorum

"Hayatın için koş": Dünya basını Afganistan'daki kaosu ve Biden'ın açıklamalarını nasıl gördü?

"Hayatın için koş": Dünya basını Afganistan'daki kaosu ve Biden'ın açıklamalarını nasıl gördü?

Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi ile Ürdün'de ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından basın toplantısı düzenledi.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesiyle Kabil'de bir boşluk oluştuğunu belirten Çavuşoğlu, Taliban'ın bu gelişmeyle Kabil'e girerek ülke yönetimini de facto olarak ele geçirdiğini kaydetti.

Çavuşoğlu, "Biz tüm taraflarla diyaloğumuzu sürdürüyoruz, Taliban dahil. Aynı şekilde daha önce müzakereleri sürdüren Abdullah Abdullah, Hamid Karzai gibi önemli şahsiyetler hala Kabil'de ve Taliban'la görüşme hazırlıkları yapıyorlar" diye konuştu.

Katar'ın bu girişimlerdeki rolünü de takdirle karşıladığını vurgulayan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Şu anda ülkenin bir sakinleşmesi lazım. Şu ana kadar Taliban'ın verdiği mesajları da olumlu karşıladığımızı söylemek isteriz. Gerek yabancılara gerek diplomatik misyonlara gerekse kendi halkına yönelik. Umarım eylemlerde de bunu görürüz. Biz Türkiye olarak kardeş Afganistan'ın ekonomik kalkınmasını, istikrarını, barışını ve huzurunu desteklemeye devam edeceğiz."

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...