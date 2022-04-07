SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Buça'da yaşananlar Ukrayna ve Rusya arasındaki müzakere sürecini gölgeledi

Son dakika haberi! Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları;

"NATO Dışişleri Bakanları Toğlantı'na 39 ülke katıldı.

Türkiye olarak Ukrayna konusunda ilkeli bir tavır sergilerlken, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan liderleriğindeki adımlarımız hakkında bilgi verdik.

Yabancı ülkeler bize teşekkürlerini dile getirdi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba da bize arabulucuk rolümüz için teşekkür etti.

Buça'da yaşanan olaylar müzakere sürecini gölgeledi. Türkiye olarak Buça'dan gelen görüntüleri kabul edilemez buluyoruz.

Önümüzdeki süreçte liderler düzeyindeki üçlü bir toplantıyı yapmak için mutabık kaldık.

Bugünlerde konuşulan en önemli diğer konulardan biri ise İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyesi olarak kabul edilmesi. Bu konu hakkındaki fikirlerimizi dile getirdik."

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...