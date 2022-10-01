SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanlığı: Rusya'nın ilhak kararını reddediyoruz

SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanlığı'ndan Rusya’nın, Ukrayna’nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini ilhak kararına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Rusya'nın ilhak kararını reddediyoruz. Bu uluslararası hukukun ağır bir ihlalidir" denildi.

SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanlığı: Rusya'nın ilhak kararını reddediyoruz

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Son dakika haberi! , Rusya'nın Ukrayna'nın bazı bölgelerini ilhakını reddetti. 

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ilhak kararı "kabul edilemez" olarak nitelendirildi.

Türkiye'nin 2014'de yapılan gayrimeşru bir referandumla Kırım’ın Rusya tarafından ilhakını tanımadığı, Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne, bağımsızlığına ve egemenliğine verdiği güçlü desteği her vesileyle vurguladığı hatırlatılan açıklamada, "2014'te benimsediğimiz bu tutum doğrultusunda, Rusya’nın, Ukrayna’nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini ilhak kararını reddediyoruz." denildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Uluslararası hukukun yerleşmiş ilkelerinin ağır bir ihlali olan bu kararın tarafımızca kabul edilmesi mümkün değildir. Giderek daha vahim boyutlar alan savaşın müzakereler yoluyla ulaşılacak adil bir barış temelinde çözüme kavuşturulmasına olan desteğimizi yineliyoruz."

RUSYA, UKRAYNA'NIN YÜZDE 15'İNİ DAHA İLHAK ETTİ

Rusya, Kırım'dan sonra Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini de ilhak ederek Ukrayna'nın yaklaşık yüzde 15'ini topraklarına kattı.

Başkent Moskova'da düzenlenen törende, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya'ya bağlanması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Rus yanlısı sözde yönetimlerin başkanları anlaşmalar imzaladı.

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