SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'nin "Doğu Akdeniz'de müzakere" çağrısına yanıt

SON DAKİKA HABERİ: Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanlarının, "Deniz yetki alanlarının sınırlandırılması ve kaynaklardan faydalanma sadece iyi niyet, iyi komşuluk ilişkileri ve uluslararası hukuk çerçevesinde diyalog ve müzakere yoluyla çözülür." açıklamasına Dışişleri Bakanlığı'ndan yanıt geldi.

DHA 15.08.2020 - 10:45

SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'nin "Doğu Akdeniz'de müzakere" çağrısına yanıt

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AB'den Doğu Akdeniz'de diyalog ve müzakere çağrısı

AB'den Doğu Akdeniz'de diyalog ve müzakere çağrısı

Son dakika haberi! 

Dışişleri Bakanlığı, AB dışişleri bakanlarının Doğu Akdeniz'de müzakere çağrısına yanıt verdi.

Bakanlık yaptığı açıklamada "Türkiye diyalog ve müzakereden yanadır. Meşru hak ve çıkarlarını korumakta kararlıdır. AB’nin çağrısı Türkiye’ye değil, Doğu Akdeniz’de tek taraflı ve kışkırtıcı adım atanlara ve Türkiye’nin ve Kıbrıs Türklerinin hak ve çıkarlarına saygı göstermeyenlere yönelik olmalıdır." dedi.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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