SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'nin "Doğu Akdeniz'de müzakere" çağrısına yanıt

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Dışişleri Bakanlığı, AB dışişleri bakanlarının Doğu Akdeniz'de müzakere çağrısına yanıt verdi.

Bakanlık yaptığı açıklamada "Türkiye diyalog ve müzakereden yanadır. Meşru hak ve çıkarlarını korumakta kararlıdır. AB’nin çağrısı Türkiye’ye değil, Doğu Akdeniz’de tek taraflı ve kışkırtıcı adım atanlara ve Türkiye’nin ve Kıbrıs Türklerinin hak ve çıkarlarına saygı göstermeyenlere yönelik olmalıdır." dedi.

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