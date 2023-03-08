SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanlığı'ndan AP'deki Türkiye karşıtı etkinliğe kınama

SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu binasında PKK/PYD/YPG terör örgütünün elebaşları ve destekçilerinin Türkiye karşıtı etkinlik gerçekleştirmesini kınadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada Avrupa Birliği’nin terör örgütleri listesinde yer alan ve ülke bütünlüğümüzü hedef alan bir terör örgütünün propagandasına hizmet eden bu tür faaliyete imkan sağlanması kabul edilemez." denildi.

SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanlığı'ndan AP'deki Türkiye karşıtı etkinliğe kınama
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