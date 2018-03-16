Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı'ndan AP'nin Afrin kararına tepki

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Dışişleri Bakanlığı'ndan, Avrupa Parlamentosu’nun (AP) 15 Mart 2018 tarihinde kabul ettiği “Suriye’deki durum” başlıklı karar hakkında bir değerlendirme geldi.

AP'nin "Türkiye Afrin'den çekilsin" kararına tepki niteliğindeki açıklamada, Zeytin Dalı'nın terörle mücadele harekatı olduğunun altı çizildi, AP'nin objektiflikten uzak olduğunu bir kez daha gösterdiği ve kararın kabul edilmesinin mümkün olmadığı belirtildi.

Açıklamada, Türkiye’ye yapılan çağrının, Avrupa Parlamentosu’nun gerçeklerden ne ölçüde kopuk olduğunun yeni bir göstergesi olduğu belirtildi.



"Objektiflikten uzak ve taraflı" denilen açıklamada, "Zeytin Dalı Harekâtı bir terörle mücadele harekâtıdır. Harekat, uluslararası hukuk temelinde, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı’nın 51. maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkı ile BM Güvenlik Konseyi’nin terörizmle mücadeleye ilişkin kararları çerçevesinde ve Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygı temelinde yürütülmektedir." denildi.



Harekatın hedefinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DAEŞ terör örgütü unsurlarının olduğunun ifade edildiği Dışişleri açıklamasında, "PKK, AB’nin terör örgütleri listesinde yer almaktadır. Bu itibarla, harekat, yalnızca Türkiye’nin ulusal güvenliğini değil, Avrupa’nın da güvenliğini sağlamaya yönelik uluslararası meşruiyete sahip bir harekattır." dendi ve şöyle devam edildi:



"Harekat kapsamında sivil halkın zarar görmemesi için gereken her türlü tedbiri alan Türkiye’ye karşı yöneltilen bu ithamlar haksız ve dayanaksızdır. Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye’nin terörle mücadele çabalarını görmezden gelip, terör örgütü kaynaklı mesnetsiz iddialara itibar etmesinin izahı yoktur.



Terör örgütlerine gösterdiği müsamaha konusundaki sicili bilinen Avrupa Parlamentosu'nun bu kararını kabul etmemiz mümkün değildir. Türkiye, geçmişte olduğu gibi bundan sonra da her türlü terör örgütüne karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir.



Türkiye, Suriye’de başta Doğu Guta’da olmak üzere yaşanan insani trajedinin sona erdirilmesi ve İdlip dahil diğer bölgelerde gerginliklerin azaltılması ile sahada sükunetin tesisi yönünde en çok çaba gösteren ülkelerden biridir. Aynı zamanda, Suriye krizinin siyasi yollardan çözüm gayretlerine destek ve katkısıyla da öncü rol oynamaktadır.



Bu çerçevede Türkiye, Avrupa Parlamentosu’nu ve AB ülkelerini, Suriye’de 7 yıldır süregiden krizin sona erdirilmesi ve sahada çatışmaların durdurulması yönünde sorumluluk üstlenmeye ve gerçek anlamda katkıda bulunmaya davet etmektedir."

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