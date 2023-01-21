SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanlığı'ndan İsveç'teki provokatif eyleme sert tepki

SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İsveç'te PKK terör örgütü iltisaklı gruplarca ülkemiz karşıtı propaganda eylemi gerçekleştirilmesine müsaade edilmesini en güçlü şekilde kınıyoruz" denildi.

SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanlığı'ndan İsveç'teki provokatif eyleme sert tepki
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Son dakika haberi! Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama;

"Ülkemizin tüm uyarılarına rağmen, İsveç’te bugün (21 Ocak) kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim’e karşı yapılan aşağılık saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz. Müslümanları hedef gösteren ve kutsal değerlerimize hakaret eden bu İslam düşmanı provokatif eyleme ifade özgürlüğü adı altında izin verilmesini hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Çünkü bu bir nefret suçudur.

KAYGI VERİCİ DURUMUN BİR BAŞKA GÖSTERGESİ

Bu aşağılık eylem aynı zamanda İslam düşmanlığının, ırkçı ve ayrımcı akımların Avrupa’da ulaştığı kaygı verici seviyenin de bir başka göstergesidir.

İsveç makamlarını bu nefret suçunun failleri hakkında gerekli işlemleri yapmaya ve tüm ülkeleri ve uluslararası kuruluşları İslam düşmanlığına karşı dayanışma halinde somut tedbirler almaya çağırıyoruz."

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