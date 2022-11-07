SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri: İdlib'de 3 ayrı kampı hedef alan saldırıları şiddetle kınıyoruz
SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanlığı, "İdlib’de yerlerinden edilmişlerin barındığı 3 ayrı kampı hedef alan, 9 sivilin ölümü ve 70 kişinin yaralanmasına yol açan saldırıları şiddetle kınıyoruz" açıklamasında bulundu.
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