SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Sözcüsü Aksoy: Beyrut'ta sahra hastanesi kuracağız

SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Beyrut'ta sahra hastanesi kuracağız, acil tıbbi malzeme gönderilmektedir" açıklamasını yaptı.

05.08.2020 - 16:24 | Son Güncelleme : 05.08.2020 - 16:28

SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Sözcüsü Aksoy: Beyrut'ta sahra hastanesi kuracağız

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Son dakika haberi! Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, dün Beyrut Limanı’nda  meydana gelen patlama nedneiyle ülkeye Türkiye'nin yardım edeceğini belirterek, "Lübnan halkının acil ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sağlamak üzere gerekli çalışmalar başlatılmıştır.

Bu çerçevede, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Sağlık Bakanlığı, AFAD ve Kızılay aracılığıyla bölgeye arama kurtarma ekibi ve acil sağlık personeli sevk edilmekte, Sahra Hastanesi kurulumu planlanmakta, ayrıca ilaç ve tıbbi malzeme dahil, acil insani yardım malzemesi gönderilmektedir. Bu zor günleri dayanışma ve işbirliği içinde bir an evvel atlatması temennisiyle dost ve kardeş Lübnan’a her türlü desteği vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. 

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