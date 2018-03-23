Son dakika haberi... Dışışleri Sözcüsü: Müsteşarımız haftaya ABD'ye gidebilir

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulundu.

Aksoy, Müsteşar Ümit Yalçın'ın, önümüzdeki hafta ABD’yi ziyaret edebileceğini söyledi.

Aksoy, "Müsteşarımız çok yakın zamanda, önümüzdeki hafta olabilir, Washington'a ziyaret gerçekleştirecek" dedi.

Sözcü Hami Aksoy, ABD Başkanı Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster'ın görevden alınması konusunda "Bu nöbet değişiminin, ülkelerimiz arasındaki sorunların çözümü için var olan çabaları güçlendirmesine vesile olmasını bekliyoruz.

Aksoy, Irak'taki terörle mücüdele konusunda ise "Sınırlarimızda terör koridoru oluşturulmasına izin vermeyeceğiz, kimse ham hayal görmesin" diye konuştu.

PATRIOT GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Patriot füze savunma sistemleriyle ilgili ABD ile de temaslarının devam ettiğini söyledi.



ABD Dışişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkilinin ay sonuna doğru Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştireceği ve Patriotlarla ilgili bir teklif sunacağına yönelik basında yer alan haberlerin sorulması üzerine Aksoy, bu konuda kendilerine henüz bir bilginin ulaşmadığını belirtti.



Sözcü Aksoy, Türkiye'nin, savunma sistemi ihtiyaçlarını gidermek amacıyla 10 yıldan bu yana ABD dahil olmak üzere öncelikle müttefikleriyle temas kurduğunu hatırlatarak, maalesef olumlu sonuç alamadıklarını bildirdi.



Aksoy, şunları kaydetti:



"Rusya ise acil ihtiyaçlarımızı karşılamaya yönelik bize çok cazip bir teklif sundu ve neticesinde Rusya'dan S-400 sistemi tedarik edilmesi kararlaştırıldı. Önemli bir husus bu sistem, kendi başına işletilecek ve NATO yetenekleri ile entegre edilmeyecek. NATO ile birlikte çalışabilir bir sistem geliştirme hedefimiz ise devam ediyor."



Aksoy, ayrıca Patriot sistemleriyle ilgili de ABD ile temasların devam ettiğini söyledi.

