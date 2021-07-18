SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri'nden Avrupa'ya başörtüsü yasağı tepkisi
SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın Almanya'nın başörtüsü kısıtlamasına onay vermesine tepki gösterdi. Bakanlık, "Divanın başörtüsü kısıtlaması kararı din özgürlüğünü alenen ihlal etmektedir" dedi.
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18.07.2021 - 09:43| Son Güncelleme : 18.07.2021 - 09:45
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