SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri'nden İsrail'e tepki: Dikkatleri başka yöne çekme çabaları sonuç vermeyecek

Son dakika haberi! Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz'ın sosyal medya hesabından yaptığı sözde Ermeni soykırımı paylaşımı ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Keçeli yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Gazze'deki felaketin gerçek nedeni İsrail işgali, İsrail'in yayılmacı zihniyeti ve insan haklarını, uluslararası hukuku ve ahlaki ilkeleri tamamen yok sayan eylemleridir.



İsrail'in işlediği savaş suçlarının soykırım seviyesine ulaşmış olabileceği yönündeki haberlerden büyük endişe duyuyoruz ve Uluslararası Adalet Divanı’nda devam eden, İsrail'in 1948 Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiğine dair iddiaların ele alındığı davayı yakından takip ediyoruz.



İsrail Hükümeti üyelerinin, dikkatleri işledikleri suçlardan başka yöne çekme çabaları sonuç vermeyecektir."