SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri'nden Rusya'ya Libya heyeti

SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığında bir heyet Moskova'ya gitti. Heyetin Rusya temaslarında Libya konusu ele alınacak.

31.08.2020 - 09:27 | Son Güncelleme : 31.08.2020 - 09:35

SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri'nden Rusya'ya Libya heyeti

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Son dakika haberi!

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığındaki bir heyetin Rus mevkidaşlarıyla görüşmek üzere Moskova'yı ziyaret edeceği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığındaki kurumlararası heyetimiz, Rus karşıtlarıyla, başta Libya ve Suriye olmak üzere bölgesel gelişmeleri ele almak amacıyla 31 Ağustos - 1 Eylül tarihlerinde Moskova’yı ziyaret edecektir." ifadelerine yer verildi.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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