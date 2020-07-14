SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri'nden Kudüs Başkonsolosluğu önünde Türk bayrağının yakılmasına kınama
SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri, ''Kudüs Başkonsolosluğu önündeki gösteride bayrağımızın yakılmasını şiddetle kınıyoruz. Eyleminin faillerinin en kısa zamanda hak ettikleri cezaya çarptırılmasını bekliyoruz'' açıklamasında bulundu.
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