SON DAKİKA HABERİ: Diyanet kurban bedellerini açıkladı

Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Merkezi'nde "Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş" temasıyla düzenlenen "2021 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu" tanıtım toplantısında konuştu.





Başkanlığın, TDV ile yaptığı en önemli hizmetlerden birinin yaklaşık 30 yıldır "Vekaletle Kurban Kesim Organizasyonu" olduğunu hatırlatan Erbaş, geçtiğimiz yıl Türkiye Diyanet Vakfına emanet edilen 557 bin 311 hisse kurbanın, yurt içinde 430 kesim noktasında, yurt dışında ise 74 ülkenin 308 bölgesinde kesilerek ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığını kaydetti.



"81 ilde kurban bağış stantları kurulacak"



Vekaletle kurban hizmetinin Türkiye'de müftülükler, yurt dışında ise büyükelçilikler, müşavirlikler, ataşelikler, koordinatörlükler ve ilgili ülkelerdeki dini idareler ve yerel kuruluşlarla iş birliği içerisinde yürütüleceğini bildiren Erbaş, şunları kaydetti:



"Türkiye Diyanet Vakfımızca bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri, yurt içi 1125 lira, yurt dışı ise 925 lira olarak belirlenmiştir. Vatandaşlarımız 'www.tdv.org' ve 'bagis.tdv.org' adreslerinden çevrim içi bağış yapabileceklerdir. Mobil bağış uygulamamız üzerinden de kurban vekaletlerini verebileceklerdir. Ayrıca il ve ilçe müftülükleri, din görevlileri, TDV ve PTT şubeleri ve bankalar aracılığıyla da Türkiye Diyanet Vakfı vekaletle kurban organizasyonuna katılım sağlayabileceklerdir. Bu süreçte vatandaşlarımız, 0312 4169000 numaralı telefondan arayarak kurban vekaleti hakkında detaylı bilgi alabileceklerdir."



Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların bağışlarını kolaylıkla yapabilmeleri için 81 ilde şehirlerin önemli noktalarına kurban bağış stantları da kurulacağını bildiren Erbaş, "1003 şubemiz aracılığıyla il ve ilçelerde merkezi noktalara kurulacak ve vatandaşlarımızın kolaylıkla ulaşabileceği stantlarda hem bağış yapılabilecek hem de kurban hizmetleri hakkında bilgi alınabilecektir." dedi.

