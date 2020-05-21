SON DAKİKA HABERİ: Diyanet'ten bayram namazı açıklaması

Din İşleri Yüksek Kurulu, corona virüs önlemleri kapsamında bayram namazı ile ilgili açıklamalarda bulundu.



Diyanet, corona virüs önlemleri kapsamında bu yıl camilerde bayram namazının kılımayacağını duyurdu. Bayram namazı kılamayanlara ilişkin açıklamalarda da bulunan Diyanet, ''Bayram namazını camide cemaatle kılamayanların, evlerinde iki veya dört rekat olarak duha/işrak (kuşluk) namazı niyetiyle nafile namaz kılmaları müstehabtır'' ifadeleri yer verdi.

Her ilin bayram namazı saatinde minarelerden tekbirler getirmek suretiyle bayram coşkusunun yaşanacağını da açıklandı.