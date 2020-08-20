SON DAKİKA HABERİ: Diyarbakır'da sebze-meyve halinde yangın

SON DAKİKA HABERİ: Diyarbakır'da Sebze ve Meyve Hali'ndeki bir komisyoncuda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Gökyüzünü dumanla kaplayan yangın ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

DHA 20.08.2020 - 16:01 | Son Güncelleme : 20.08.2020 - 16:02

SON DAKİKA HABERİ: Diyarbakır'da sebze-meyve halinde yangın

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