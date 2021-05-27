SON DAKİKA HABERİ: Diyarbakır'daki terör operasyonunda 16 tutuklama

SON DAKİKA HABERİ: Diyarbakır merkezli 5 ilde terör örgütü PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 31 şüpheliden HDP'nin bazı il ve ilçe yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 16'sı tutuklandı.

Anadolu Ajansı 27.05.2021 - 17:55 | Son Güncelleme : 27.05.2021 - 18:06

SON DAKİKA HABERİ: Diyarbakır'daki terör operasyonunda 16 tutuklama

İlişkili Haberler

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...