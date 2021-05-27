SON DAKİKA HABERİ: Diyarbakır'daki terör operasyonunda 16 tutuklama
SON DAKİKA HABERİ: Diyarbakır merkezli 5 ilde terör örgütü PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 31 şüpheliden HDP'nin bazı il ve ilçe yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 16'sı tutuklandı.
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Anadolu Ajansı 27.05.2021 - 17:55| Son Güncelleme : 27.05.2021 - 18:06
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