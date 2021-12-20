Dolarda hızlı düşüş: 13 liranın altını gördü

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakanlar Kurulu sonrası yaptığı açıklamaların ardından dolarda sert bir düşüş izleniyor.

Akşam saatlerinde 18 liranın üzerini gören dolar kuru 13 lira seviyesinin altına geriledi.

Erdoğan, Bakanlar Kurulu sonrası yaptığı açıklamada kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlara yeni bir finansal alternatif sunulduğunu açıkladı.



Buna göre kur getirisi mevduat kazancının üstünde ise aradaki fark doğrudan tasarruf sahiplerine ödenecek ve bu kazanç stopaj vergisinden muaf tutulacak.



Böylece tasarruf sahiplerinin ellerindeki parayı TL'de tutmaları sağlanmaya çalışılacak.



Erdoğan'ın bu açıklaması sonrası döviz kurlarında hızlı bir gerileme yaşandı.

Açıklamalar öncesinde 18,3674 ile zirvesinden işlem gören dolar/TL, konuşma sonrası başlayan hızla düşüşünü sürdürdü ve yüzde 33,2 değer kaybederek 12,2756'ya kadar geriledi.



Saat 04.50 itibarıyla dolar 13,50, euro ise 15,24 lira seviyesinde.