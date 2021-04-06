SON DAKİKA HABERİ: Dünyadaki corona virüs ölümlerinin sayısı 3 milyonu geçti

SON DAKİKA HABERİ: Dünyadaki Covid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı 3 milyonu aştı. Reuters'ın verilerine göre, Covid-19 salgınında 1 yılda 2 milyon insan yaşamını yitirirken, son 3 ayda bir milyondan fazla can kaybı yaşandı.

06.04.2021 - 16:09 | Son Güncelleme : 06.04.2021 - 16:27

SON DAKİKA HABERİ: Dünyadaki corona virüs ölümlerinin sayısı 3 milyonu geçti

İlişkili Haberler

Corona virüs salgını ABD’de 40 bin çocuğu öksüz ya da yetim bıraktı

Corona virüs salgını ABD’de 40 bin çocuğu öksüz ya da yetim bıraktı

Corona virüs aşı sırası sorgulama nasıl yapılır?

Corona virüs aşı sırası sorgulama nasıl yapılır?

Covid-19'da semptom değişiklikleri: Nezle de artık corona belirtisi

Covid-19'da semptom değişiklikleri: Nezle de artık corona belirtisi

Son dakika haberi! Reuters'ın verilerine göre, dünya çapındaki Covid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı 3 milyonu aştı. Bilim insanları bu durumda  özellikle, İngiltere, Brezilya ve Güney Afrika'da ortaya çıkan mutasyonların küresel olarak yayılmasının etkili olduğunu söyledi. 

Bununla birlikte, özellikle Brezilya ve Hindistan'daki yeni salgınlar nedeniyle ölü sayısı son üç ayda bir milyonu geçtiği aktarıldı. Böylelikle salgının başlangıcından bu yana ölü sayısı 3 milyonu geçmiş oldu. 

Brezilya, şu anda bildirdiği 2 bine yakın günlük ölü sayısıyla dünyada pandemiden en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor. Ülke, virüsün orijinal versiyonundan daha bulaşıcı olduğu düşünülen P1 ve P2 mutasyonlarıyla mücadele ediyor. 

Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü(DSÖ), ülkedeki aşırı yüklenilen sağlık sistemi nedeniyle Brezilya'nın oldukça savunmasız bir durumda olduğunu belirtiyor. 

CORONA VİRÜS VAKA SAYISI BİR AYDA YÜZDE 212 ARTTI

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...