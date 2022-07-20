SON DAKİKA HABERİ: Düzce'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi! Düzce'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.49'da merkez üssü Düzce olan 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.



Depremin, 16,47 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.



VALİ ATAY: BİZE ULAŞAN BİR OLUMSUZLUK YOK

Düzce Valisi Cevdet Atay, 4,2 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar kendilerine herhangi bir olumsuzluk ulaşmadığını, ekiplerin sahada incelemelerini yaptığını bildirdi.



Atay, AA muhabirine, saat 22.49'da merkez üssü Düzce olan 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini anımsattı.



112 Acil Çağrı Merkezine ulaşan herhangi bir ihbarın bulunmadığını bildiren Atay, "Sadece panikleyip dışarı çıkan vatandaşlarımız oldu. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bizlere ulaşmadı. Ekiplerimiz sahada incelemelerini yapıyorlar. Düzceli hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." diye konuştu.

