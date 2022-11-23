SON DAKİKA HABERİ | Düzce'de 5,9'luk deprem: Biri ağır 80 yaralı

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Düzce dün geceye 5,9'luk bir depremle uyandı. Vatandaşların panikle çıktıkları sokaklarda bekleyişi sürerken bölgedeki ekipler, çalışmalarına devam ediyor.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.08'de merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. İlçedeki depremin derinliğiyse 6,81 kilometre.



Kentte bazı ev ve iş yerlerinin duvarlarında yıkımlar yaşandı, evlerdeki bazı eşyalar yere düştü.

5,9 büyüklüğündeki deprem sonrası en büyüğü 4,3 olan 138 artçı sarsıntı kaydedildi.

NTV CANLI YAYININDA DEPREM ANI

BİRİ AĞIR 80 KİŞİ YARALANDI

Sağlık Bakanlığı’ndan alınan bilgilere göre; Düzce’de 37, İstanbul’da 2, Zonguldak’ta 10, Sakarya’da 26, Bolu’da 1 ve Bursa’da 4 olmak üzere toplam 80 kişi yaralandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Düzce'deki 37 yaralıdan bir kişinin durumun ağır olduğu ve hastanede entübe edildiğini açıkladı.



Koca, solunum cihazına bağlı olan hastanın bir evin birinci katından düşerek yaralanan 28 yaşındaki Afganistan uyruklu bir kişi olduğunu belirtti.

İstanbul Beylikdüzü'nde yaşayan 31 yaşındaki Nijeryalı deprem anında paniğe kapıldı ve evinin balkonundan atlayarak yaralandı.

VİDEO: DEPREMİN SESİ DE KAYDEDİLDİ



8 BİN KONUTA HASAR TESPİT



Deprem bölgesindeki gelişmeleri takip eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ''8 bin konutta özellikle Gölyaka'da hasar tespit çalışması yapılacak'' dedi.



"HASARLI BİNALARA GİRMEYİN"



AFAD, ekiplerin hasar tespit çalışmalarına başladığı duyuruldu. Yapılan açıklamada, hasarlı yapılara "kesinlikle girilmemesi" gerektiği belirtildi.



ÖNLEM AMAÇLI ELEKTRİK KESİNTİSİ



Bölgede deprem sonrası kentin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi de yaşandı. AFAD kesintinin kontrol amaçlı yapıldığını duyurdu.

Depremin ardından Düzce Adliyesi'nden bir görüntü

ADLİYE BİNASINDA HASAR

Düzce Adliyesi'nde çatıdan kopan bazı beton parçalarının yere düştüğü görüldü. Deprem nedeniyle araçlarına yakıt almak isteyenler, akaryakıt istasyonlarında yoğunluk oluşturdu. Artçı sarsıntıların devam ettiği kentte soğuk hava nedeniyle battaniyelere sarılan vatandaşlar ateş yakarak ısınmaya çalışıyor.

İZMİR'DEN ANKARA'YA HİSSEDİLDİ

Düzce merkezli deprem İstanbul, Bolu, Sakarya, Ankara, Kocaeli, Kütahya, Bilecik, Bursa, İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi.



DAKİKALAR SONRA ÇİLİMLİ DE SALLANDI



Öte yandan 5,9'luk depremin yarattığı panik sürerken Düzce'nin Çilimli ilçesinde saat 04.30'da 4,7 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.



4 İLDE EĞİTİME DEPREM ARASI



Deprem nedeniyle Düzce, Sakarya, Bolu ve Zonguldak Ereğli'de okullarda eğitime bir gün ara verildi.



BELEDİYE BAŞKANI NTV'DE ANLATTI



Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü depremin hemen ardından NTV canlı yayınında yaşadıklarını anlattarak bilgi verdi.



Depremin çok şiddetli hissedildiğini belirten Özlü, "Uykudaydım, çok şiddetli hissettik. Bütün evin dolap kapıları açıldı, birtakım cam eşyalar kırıldı" dedi.

İnsanların sokağa çıktığını ve kentte artçı sarsıntılar hissedildiğini dile getiren Özlü, "Depremi bundan yaklaşık 30 yıl önce yaşamış bir şehir olarak biz aslında depreme alışık insanlarız ancak son dönemdeki yeni kuşak buna çok alışkın değil" diye konuştu.

VİDEO: DÜZCELİLER DEPREMİ ANLATTI

700 BİN DİNAMİTİN PATLAMASINA EŞDEĞER

Uzmanlar Düzce'de meydana gelen 5,9'luk depremi, NTV'de yorumladı. Prof. Dr. Şükrü Ersoy, depremin beklenen İstanbul depremini tetiklemeyeceğini söyledi. Prof. Dr. Tüysüz ise depremle 700 bin ton dinamite eşdeğer bir enerjinin boşaldığını belirtti.

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